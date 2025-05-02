Менеджер Швёнтек подтвердила, что теннисистка потеряла своего дедушку накануне турнира в Мадриде

По сообщениям польской прессы, Ига Швёнтек была на похоронах перед выступлением в Испании



Михал Хоецки из издания Super Express проверил информацию из соцсетей о том, что у Швёнтек недавно умер ее дедушка. Менеджер спортсменки Дарья Сульгостовска подтвердила ему, что теннисистка была дома на похоронах перед турниром в Мадриде.

Ранее было известно, что Швёнтек приехала в Испанию на несколько дней позже, чем ожидалось, и в последний момент изменила свои планы после выступления в Штутгарте. Тогда в комментарии польскому телевидению Ига сообщила, что посетит Польшу, но причину своего возвращения домой не назвала.

В Мадриде, где полька была действующей чемпионкой, она проиграла в полуфинале Коко Гауфф, взяв лишь два гейма.



btu.org.ua