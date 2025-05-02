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Футбол

Давид Де Хеа прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего

Давид Де Хеа прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего

    • После поражения "Фиорентины" от "Бетиса" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги конференций вратарь итальянского клуба Давид де Хеа прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего, а также пропущенный гол от Антони.

    "Я живу сегодняшним днем. Я очень счастлив во Флоренции, мне действительно нравится итальянский футбол. Надеюсь достичь максимума с этой командой", – сказал Де Хеа.

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    • Комментируя пропущенный мяч от Антони, своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед", испанец объяснил, что не видел момента удара.

    "Нападающий перекрыл мне обзор. Не знаю, сумел бы отбить, но мяча я не видел", – сказал Де Хеа.

    Добавим, что в этом сезоне испанец провел 37 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, пропустив 41 гол и 11 раз сохранив свои ворота "сухими".

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