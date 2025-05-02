После поражения "Фиорентины" от "Бетиса" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги конференций вратарь итальянского клуба Давид де Хеа прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего, а также пропущенный гол от Антони.
"Я живу сегодняшним днем. Я очень счастлив во Флоренции, мне действительно нравится итальянский футбол. Надеюсь достичь максимума с этой командой", – сказал Де Хеа.
Комментируя пропущенный мяч от Антони, своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед", испанец объяснил, что не видел момента удара.
"Нападающий перекрыл мне обзор. Не знаю, сумел бы отбить, но мяча я не видел", – сказал Де Хеа.
Добавим, что в этом сезоне испанец провел 37 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, пропустив 41 гол и 11 раз сохранив свои ворота "сухими".