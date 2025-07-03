Элбон: Мы должны понять, почему так много сходов

В последнее время дела Williams идут не лучшим образом, и Алекса Элбона сегодня на пресс-конференции в Сильверстоуне спросили о настрое команды перед её домашним Гран При Великобритании.

Алекс Элбон: «Прежде всего мы должны понять, почему у нас было так много сходов. Проблема носит повторяющийся характер, и мы проводили определённые проверки, пытаясь понять, с чем связаны эти сходы. Нам предстоит скорректировать наши планы и попытаться докопаться до причин этого, но пока проблема полностью не решена.

В общем, конечно, было бы славно в воскресенье добраться до финиша, и сейчас мы все упорно трудимся. В предыдущие дни на базе команды в Гроуве было предпринято немало усилий, чтобы во всём разобраться; полагаю, мы уже знаем, на какие области машины необходимо обратить особое внимание. Надеюсь, на первой тренировке мы увидим какие-то результаты, на основе которых можно будет строить дальнейшую работу.

Если говорить о предстоящем Гран При, то именно в Сильверстоун меня когда-то взял папа, чтобы я впервые посмотрел гонку. Звук моторов, конечно, произвёл на меня впечатление, но также было страшновато. Мне тогда было лет пять или шесть, и я тогда вообще не мог представить, что когда-нибудь и мне предстоит пилотировать одного из таких машин.

Надо признать, что тогда моторы действительно были громче… Прошли годы, и гоночную лицензию я тоже получил на Сильверстоуне, на картодроме, которого уже нет. В общем, когда я размышляю о своей карьере, то всегда вспоминаю Сильверстоун.

Конечно, наш график в этот уик-энд более плотный, ведь это домашняя гонка для большинства команд, поэтому вокруг полно людей, спонсоров, здесь наши семьи и всё такое. Интерес к Формуле 1 очень большой, но, по-моему, он растёт год от года, и это чувствуется на всех гонках сезона.

В основном мы уже научились составлять график уик-энда так, чтобы он был максимально сбалансированным, и при этом оставалось на отдых как можно больше времени. Но в календаре есть несколько этапов, когда мы ничего не имеем против повышенных нагрузок, и этап в Сильверстоуне – один из них».

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