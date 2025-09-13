Майк Тайсон изменил прогноз на главный бой века

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Кроме четырех престижных титулов, победитель этого противостояния получит специальный пояс от журнала The Ring.

Легендарный боксер Майк Тайсон, который ранее предсказывал победу Альвареса, сделал прогноз на этот бой.

«Кроуфорд победит решением судей», – сказал Тайсон.

Ранее Турки Аль-Шейх окрестил этот поединок главным боем века.

