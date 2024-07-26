Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал, купил ли он себе дорогой автомобиль Rolls Royce после победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

– Купил ли ты себе Rolls Royce после победы, как говорил раньше?

– Нет, не купил. Я подумал, нужен ли он мне вообще. Это очень дорогие автомобили. Я подумал, возможно лучше вложить эти деньги в бизнес или образование моих детей. У меня все-таки есть машина и не одна. Я хочу Rolls-Royce, но пока что думаю над этой покупкой. Если бы я был один, то да, проблем не было бы, но у меня четверо детей, жена, большая семья, моя мама.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua