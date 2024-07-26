Култхард: Ньюи понадобятся годы

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что если Эдриан Ньюи примет щедрое предложение от другой команды, ему понадобятся годы, чтобы добиться с ней успеха.

Дэвид Култхард: «Не думаю, что с уходом Ньюи из Red Bull расстановка сил изменится. Скорость машины определяется её фактическими характеристиками. Когда и если будет объявлено о его переходе в Aston Martin, это совершенно не знает, что команда сразу отыграет полсекунды.

Ему придется пройти долгий путь знакомства с людьми, с объектами, продвижения своего видения. Ньюи понадобятся годы».

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