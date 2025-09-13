Лига 1. Осер – Монако 1:2. Драматична розв’язка

"Монако" одержал победу в непростом выездном матче против "Осера", который доигрывал вдесятером.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

Лига 1, 2025/26. 4-й тур

Стадион: "Аббе-Дешам" (Осер)

Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)

"Осер" – "Монако" 1:2

Голы: Салису (73, аг) — Минамино (45+2), Иленихена (89)

"Осер": Де Персен — Оппегор, Менса, Сиве, Сеная, Касимир — Намасо, Дануа (Осман, 90), Овусу, Синайоко (Матондо, 77) — Мара (Кулибали, 65)

"Монако": Кён — Уаттара (Кайо Энрике, 63), Салису, Керер, Вандерсон — Минамино (М. Кулибали, 90+2), Закария, Бамба (Камара, 82), Аклиуш — Балогун (Бруннер, 63), Бирет (Иленихена, 78)

Предупреждение: Касимир (55), Овусу (64) — Закария (38), Уаттара (42), Минамино (55), Бамба (72), Бруннер (76), Кайо Энрике (90+3)

Удаление: Касимир (69)

