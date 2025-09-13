Кубок Дэвиса. Аргентина победила прошлогодних вице-чемпионов и сыграет в финальном турнире

Сборная Аргентины оформила итоговую победу в выездном противостоянии с Нидерландами



Квалификация. Второй раунд • Гронинген, Нидерланды • 12-13 сентября • хард (зал)

После двух побед в одиночных матчах в первый игровой день, сборная Аргентины выиграла парный поединок, в котором Андрес Молтени и Орасио Себальос переиграли Сандера Арендса и Ботика ван де Зандсхульпа – 6:3, 7:5.

Напомним, что сборная Нидерландов в прошлом году дошла до финала Кубка Дэвиса, в котором уступила Италии.

Аргентина присоединилась в финальном турнире этого года к сборным Италии и Германии (обыграла Японию). Финальный турнир пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье (Италия).

btu.org.ua