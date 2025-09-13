Алекс Данн может заменить Франко Колапинто в Alpine?

На пресс-конференции в Монце Франко Колапинто вполне нормально общался с прессой, но при этом казалось, что выражение лица аргентинского гонщика Alpine было мрачноватым. Не исключено, что то впечатление было ошибочным, и он был просто сосредоточен, хотя, с другой стороны, может быть, поводов для хорошего настроения не было.

В итоге Гран При Италии стал ещё одной гонкой, на которой Франко ничего не смог заработать и был в числе последних и в субботу, и в воскресенье. Правда, Пьеру Гасли тоже нечем хвастаться, но это уже другая история, тем более что о продлении контракта с ним в Alpine объявили именно неделю назад, в прошлую субботу.

А вот положение Колапинто остаётся шатким, и по-прежнему появляются слухи, из-за которых становится понятно, почему он в последнее время не особо весел. Японское издание Autosport Web пишет, что в Alpine не планируют продолжать с ним сотрудничество, и новый кандидат в напарники Гасли уже найден: это Алекс Данн.

19-летний ирландец выступает за британскую команду Rodin Motorsport в Формуле 2, а также входит в молодёжную программу McLaren и считается весьма перспективным гонщиком. Правда, в Ф2 ему в последнее время не везёт, и он откатился уже на 5-е место в личном зачёте, хотя в первой половине сезона какое-то время даже лидировал.

Если верить слухам, в Alpine уже договорились с McLaren и намерены взять Данна «в аренду» на год-два, поэтому он вскоре может сесть за руль Alpine на тестах формата TPC, т.е. будет пилотировать одну из машин прошлых лет выпуска, вероятнее всего A522.

Это позволит ему набирать километраж и готовиться к дебюту в Формуле 1 в 2026 году. Впрочем, всё это только слухи. К тому же, у Alpine уже есть. негативный опыт сотрудничества с молодыми и неопытными гонщиками: сначала на скамейку запасных был отправлен Джек Дуэн, а теперь и Франко Колапинто может лишиться места по причине отсутствия результатов.

Надо ли продолжать подобные эксперименты? «Бессмысленно делать одно и то же и при этом надеяться на другой результат», – эту фразу часто приписывают Альберту Эйнштейну, хотя, вероятно, ошибочно. Но важно, что она достаточно точно отражает суть дела.

Может быть, пора вспомнить о Мике Шумахере, пока его не переманили в McLaren? Сын семикратного чемпиона мира вполне плодотворно сотрудничает с Alpine в гонках на выносливость, но поговаривают, что Зак Браун собирается его пригласить в свой новый «ле-мановский» проект. Но у Мика хотя бы есть опыт 43 Гран При, огромное желание вернуться в Формулу 1 и, пожалуй, определённая психологическая закалка, потому что за годы карьеры он уже через многое прошёл.

