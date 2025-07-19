В Williams отметили середину сезона коллективным фото

Вчера вся команда Williams собралась на базе в Гроуве по особому поводу, чтобы сделать коллективное фото, на котором были практически все сотрудники, разве что за минимальными исключениями по уважительным причинам.

Позади первая половина сезона, команда занимает 5-е место в Кубке конструкторов, чего не было уже, наверное, лет восемь. Важно, что Williams вновь на подъёме, регулярно претендует на очки, и всех объединяет стремление добиваться ещё более высоких результатов и ставить перед собой всё более амбициозные цели.

На этапе в Спа машина Williams получит последний в этом году комплекс обновлений, но он разрабатывался в течение нескольких месяцев на основе информации, полученной командой ещё на предсезонных тестах и по ходу первых гонок. А вообще модернизация шасси FW47 уже завершена, поскольку сейчас все силы направлены на подготовку к 2026 году, с которым команда связывает очень большие надежды.

Время покажет, в какой мере они сбудутся, а пока ничто не мешает собраться всем вместе и устроить для самих себя вот такой праздник, в программу которого входило не только это фото, но и показательные заезды. Карлос Сайнс пилотировал одну из машин нынешнего поколения, а руководитель команды Джеймс Ваулз сел за руль исторической Williams FW08 – на такой в 1982 году Кеке Росберг выиграл чемпионски титул.

Конечно, в команде мечтают о новых победах, и у Джеймса Ваулза в этом плане очень правильный настрой: «Полагаю, я занимаюсь делом, которое можно считать одной из самых лучших в мире работ. Стать руководителем команды Williams мечтают многие, и я тоже об этом мечтал. И вот теперь я стал частью этой организации, которая предельно мотивирована и намерена бороться за победы.

И когда всё идёт хорошо, т.е. оба гонщика нормально сотрудничают, зарабатывают для команды очки, а вам удаётся повышать эффективность машины, все рабочие процессы идут, как надо, и вы видите реальные результаты – всё это создаёт отличное настроение!..»

О том, что получается не всё и не сразу, в такой день лучше не вспоминать – всё-таки праздник, который в Williams так и назвали: Factory Festival, что можно перевести как «заводской фестиваль».

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