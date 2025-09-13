Звездный боксер: «Они побили Кличко, а потом этот украинец отомстил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Звездный украинский боксер Сергей Богачук назвал лучшего боксера в мире, отметив Александра Усика.

«Усик — лучший боксер на планете! Он стал трижды абсолютным чемпионом, он победил всех. Кто может создать ему проблемы? Никто. Он победил очень сильного Гасиева, дважды победил Джошуа и Фьюри. Тайсон — очень интересный и сильный боксер, который победил Кличко. Когда я был молодым, Кличко был лучшим боксером в мире. Он был героем для меня, я хотел стать таким же. Джошуа победил Кличко, а Усик — отомстил дважды. Александр действительно лучший», — сказал Богачук.

Ранее украинский боксер Сергей Богачук сообщил, что хотел провести бой с чемпионом мира по версии IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

