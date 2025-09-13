Вернулся после травмы и сразу забил. Лидер Челси сравнял счет в матче с Брентфордом. ВИДЕО

Лидер "Челси" вернулся после травмы и сравнял счет в матче с "Брентфордом".

Коул Палмер вышел на поле впервые за 2 матча, заменив Байно-Гиттенса. Появившись на 56-й минуте, английский полузащитник забил гол на 61-й минуте.

Этот гол стал первым с января для футболиста в АПЛ, забитым не с пенальти.

Видео гола:

Напомним, что Коул Палмер получил травму паха на разминке перед матчем с "Вест Хэмом" во втором туре АПЛ. Из-за этого он пропустил данный матч и следующий поединок против "Фулхэма".

К слову, "Челси" и "Брентфорд" сыграли 2:2.

