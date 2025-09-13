Кубок Дэвиса. Германия победила Японию в парном матче и прошла в финальный турнир

В Токио опредилась сборная победительница командного противостояния



Квалификация. Второй раунд • Токио, Япония • 12-13 сентября • хард (зал)

Сборная Германии в первый игровой день одержала две победы в одиночных встречах и во второй игровой день ей необходимо было выиграть один матч.

Вопрос выхода в финальный турнир немецкая сборная решила в парном матче, в котором Кевин Кравитц и Тим Пютц переиграли тандем Йосуке Ватануке/Такеру Юзуки – 6:3, 7:6(4).

Прошлогодние полуфиналисты Кубка Дэвиса сборная Германии стала первой командой, пробившейся в финальный турнир этого сезона через квалификацию и присоедилась к действующим чемпионам соревнований итальянцам.

Напомним, что финальный турнир пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье.

