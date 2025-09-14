Формула 2: В Trident заменят обоих гонщиков уже в Баку

Команда Trident объявила, что расстаётся с Максом Эстерсоном и Сами Мегетунифом, и ожидается, что уже меньше чем через неделю на этапе в Баку её машины будут пилотировать другие гонщики.

«По взаимной договорённости сторон мы решили расстаться ещё до завершения сезона 2025 года, – говорится в заявлении итальянской команды. – Спасибо, Сами и Макс, за вашу целеустремлённость! Команде было приятно иметь дело с обоими, и мы желаем им всего наилучшего в будущем».

За три этапа до конца сезона Trident занимает последнее, 11-е место в командном зачёте, на её счету всего два очка, заработанные Мегетунифом в Имоле и Шпильберге. Соответственно Сами занимает 19-е место в личном зачёте, а Макс – 21-е.

«Этот сезон в Ф2 не принёс тех результатов, которых заслуживает команда за её усилия, – признал американский гонщик. – Все сотрудники команды упорно трудились, но их старания вопреки ожиданиям не удалось конвертировать в стабильный темп или очки…

Надеюсь, я найду возможность вернуться в Ф2 в оставшихся гонках сезона, если где-то откроется вакансия, хотя максимум внимания я намерен направить на возвращение в Формулу 2 в 2026 году..»

Поскольку неделю назад в Монце завершился сезон в Формуле 3, вполне вероятно, что уже в Баку за руль машин Trident сядет кто-то из гонщиков этой серии. Как предполагает издание Formula Scout, это могут быть 19-летний норвежец Мартиниус Стенсхорн, участник молодёжной программы McLaren, и 20-летний голландец Лоренс ван Хёпен.

