Тедди АТЛАС: «Посмотрите на Али, мне будет грустно, если Усик это повторит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас посоветовал абсолютному чемпиону мира Александру Усику завершить карьеру, приведя в пример историю Мухаммеда Али.

«Я видел слишком много печальных финалов от великих боксеров. Александр Усик должен уйти из бокса. Я видел конец Мухаммеда Али, мне будет грустно, если Усик это повторит. Видел других ребят, менее известных, но не менее больно было на это смотреть», – сказал Атлас

