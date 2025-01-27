КАННИНГЕМ: «Почему Фьюри не делал это в бою с Усиком? Я был шокирован»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в весовой категории крузервейт Стив Каннингем отреагировал на реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

«Я был шокирован от того, что Тайсон не использовал в этом бою свою тактику наваливания на соперника, как это было, например, со мной. Хотя с другой стороны Усик не давал ему это делать и старался держать дистанцию», – сказал Каннингем.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua