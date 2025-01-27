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Футбол

Байер близок к аренде хавбека Астон Виллы

Футболист вскоре пройдет медицинское обследование

Байер близок к аренде хавбека Астон Виллы

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия может перебраться в "Байер".

    Как пишет Флориан Плеттенберг, стороны уже договорились об условиях аренды игрока. А 28-летний аргентинец подпишет контракт с немецким клубом, который рассчитан 6 месяцев. Также "Байер" будет иметь возможность выкупить футболиста у "Виллы" по завершению этого договора.

    Вскоре Эмилиано пройдет медицинское обследование.

    Добавим, что Буэндия присоединился к "Астон Вилле" летом 2021 года из "Норвич Сити" за 38,4 млн евро.

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