Connect with us
Футбол

Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    • Команды отделяет один балл друг от друга.

    В прошлом туре "Райо Вальекано" сенсационно отобрал очки у "Барселоны" и готов дальше набирать баллы. У "Осасуны" противоположная задача – реабилитироваться после поражения "Эспаньйолу".

    Чья миссия реальнее – увидим в воскресенье 14 сентября в 19:30 по киевскому времени.

    Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    2.60 3.15 2.98 Узнать больше

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3

    Трансляция матча

    Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Трансляция матча Осасуна – Райо Вальекано Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis