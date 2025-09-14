Осасуна – Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Команды отделяет один балл друг от друга.

В прошлом туре "Райо Вальекано" сенсационно отобрал очки у "Барселоны" и готов дальше набирать баллы. У "Осасуны" противоположная задача – реабилитироваться после поражения "Эспаньйолу".

Чья миссия реальнее – увидим в воскресенье 14 сентября в 19:30 по киевскому времени.

2.60 3.15 2.98

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча Осасуна – Райо Вальекано Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

