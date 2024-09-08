Ребров: Команды на поле действительно не было

Фото: УАФ/ Автор – Дана Балашова

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Megogo прокомментировал результат матча против Албании (1:2).

"Мы создавали моменты, но команды на поле действительно не было. Это тяжело, надо смотреть весь матч, анализировать, мы уже играем через два дня. Не довольны как игрой, так и результатом".

"Почему так происходит? Потому что мы играем после сильного соперника. Это футбол, эта команда была на ЕВРО. Мы забили мяч, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили. Так бывает в футболе. Я не могу вам сказать, что это такая же игра, как с Румынией. Мы пытались создавать моменты, пробили впервые в створ не на 80-й минуте. Надо готовиться и выходить с другим настроем".