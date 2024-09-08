Монастир. Стародубцева одержала тяжёлую победу на старте квалификации

Юлия Стародубцева продолжает борьбу за место в основе турнира WTA 250 в Тунисе

Монастир, Тунис • 9-15 сентября • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Элизе Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 2) – Амандин Эсс (Франция) 5:7, 6:4, 6:3

Украинская теннисистка провела на корте два с половиной часа. В первом сете Стародубцева упустила своё преимущество, ведя со счётом 5:3 и не реализовав два сетбола, а в решающем она уступала 1:3, после чего выиграла пять геймов подряд.

В финальном раунде отбора Юлия сыграет против Алёны Фалей (-, 9).

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