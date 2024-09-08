Бинотто: Audi добьётся успеха не раньше 2030 года

Перерыв в карьере Маттиа Бинотто длился больше полутора лет, но в Монце он впервые появился в паддоке уже как глава Sauber Motorsport AG. Напомним, что до этого в течение почти трёх десятилетий он работал в Ferrari, где прошёл путь от стажёра до технического директора и руководителя команды.

«Должен признать, что для меня самого очень странно носить униформу другого цвета, – рассказал Бинотто в интервью официальному сайту чемпионата. – Здорово, что я вернулся в паддок и очень рад принять новый вызов.

Вся моя предыдущая жизнь была связана с Ferrari – 28 лет это много. Я начинал как стажёр, и Скудерия стала моей семьёй, но теперь всё это в прошлом. Я возвращаюсь в паддок, примерив униформу другого цвета, и с большим энтузиазмом берусь за новый сложный проект.

Я очень рад видеть знакомые лица, встречать давних друзей, и это очень приятный момент. Я здесь не как зритель – я руковожу командой, целым проектом. Это очень увлекательно, для меня настаёт очень интересное время.

Эти 18 месяцев тянулись долго и были очень непростыми. Особенно в первые недели и месяцы было тяжело, поскольку я привык к напряжённому рабочему графику и всегда выкладывался на 120%. Работа – это моя жизнь, и неожиданно остановиться было непросто.

В первый день можно было постричь газон, на второй заняться шопингом, но уже на третий я не знал, что делать. У меня есть давняя страсть к виноделию, и я хотя бы мог уделить своим виноградникам больше внимания, а также проводить больше времени с семьёй, т.е. заняться тем, чем не мог заниматься раньше, потому что был слишком загружен в Ф1.

Конечно, и в эти 18 месяцев были какие-то важные моменты, но когда ты страстно любишь свою работу, то хочется поскорее к ней вернуться. Но думаю, что после Ferrari я бы согласился взяться только за какое-то по-настоящему трудное дело.

Если честно, заводская команда Audi была единственным проектом, к которому я надеялся присоединиться – ведь это настоящий вызов, очень амбициозный проект, а также потому, что компания Audi решила впервые прийти в Формулу 1.

Повезло, что они обратились именно ко мне, хотя всё произошло очень неожиданно. Но мы обо всём договорились буквально за пару дней. Мне выпала возможность возглавить весь этот проект, получить все полномочия – интересовало меня именно это. И я очень благодарен, что получил такое предложение, хотя отлично понимаю, сколько всего предстоит сделать.

Руководство Audi тоже понимает, насколько сложно превратить рядовую команду в чемпионскую, и сколько времени на это потребуется. Предстоит радикально реформировать весь бизнес – это касается персонала и уровня профессионального мастерства, всех процессов и методов, менталитета и инфраструктуры. Словом, всего.

Эта работа не на один сезон – на это потребуются годы, но мы очень амбициозные люди и понимаем всю сложность задачи. У коллектива базы в Хинвиле боевой настрой, все воодушевлены и полны энергии. Все хотят добиться успеха, при том что отставание очень велико. Но у нас есть необходимые ресурсы, есть поддержка Audi, и я думаю, что все чувствуют потребность добиться результатов.

Надо быть честными и не прятаться от реальности. В Зандфорте наши машины финишировали на двух последних местах – именно с такого уровня мы начинаем. При этом понимаем, что труднее всего отыграть эти несколько последних десятых. В общем, возможно, что в ближайшие сезоны нам удастся в какой-то мере повысить уровень конкурентоспособности, но задача в том, чтобы стать лучшими».

Специалисты Audi создают свою силовую установку, и Бинотто уже побывал в моторостроительном центре компании в Нойбурге, высоко оценив увиденное. Поскольку в своё время в Ferrari он занимался в том числе двигателями, то у него обширный опыт и в этой области, поэтому он не склонен недооценивать сложность задачи. Но в 2026-м Формула 1 переходит на новый технический регламент, и это в какой-то мере уравнивает шансы всех участников чемпионата.

«Переход на новый регламент означает, что все начинают с нуля, – продолжил Бинотто. – Я сразу отправился в Нойбург и убедился, что инфраструктура там на невероятно высоком уровне, и там работают отличные специалисты. Однако у них нет опыта в Формуле 1. За пару недель его не приобрести, это долгий и непрерывный процесс, который предполагает непрерывную модернизацию, но у нас есть и поддержка, и вообще всё, что для этого необходимо.

Сейчас мы занимаемся тем, что решаем задачу по интеграции менталитета, свойственного Sauber, с новыми подходами Audi. Мы должны добиться интеграции Хинвила, где строится шасси, с теми процессами, которые идут в Нойбурге, где разрабатывается силовая установка. Мы должны стать уникальной командой, которой ещё предстоит выработать правильный психологический настрой и свою культуру, и это должен быть менталитет победителей.

Что это за настрой, знают только те, кто уже испытал радость побед. Однако главное тут – постоянное чувство неудовлетворённости. Если вы побеждаете, это ещё не всё: важно постоянно повышать уровень ваших устремлений. И дело не только в том, чтобы построить машину – важно, чтобы у всех был единый настрой, общая культура, все люди должны быть вовлечены в этот процесс.

Вероятно, общая культура – самый важный фактор, и мы уже занимаемся её созданием. Мы должны стать заводской командой Audi, которую будут отличать особые культура и менталитет.

Присоединившись к Audi, я хорошо понимаю, что у меня сейчас очень много работы на базе команды, поэтому не хочу отвлекаться на гоночные дела. Я не собираюсь бывать на всех гонках – мне представляется, что в современной Формуле 1 руководителю проекта это не обязательно.

Но у нас в команде теперь есть Джонатан Уитли, и мы знаем, насколько он хорош. Он будет в полной мере отвечать за работу гоночной бригады, заняв должность руководителя команды, поскольку разделение полномочий я считаю важным фактором.

Сейчас за закрытыми дверями мы обсуждаем наши задачи и цели, ведь они должны быть определены правильно. Но если вспомнить исторический опыт Формулы 1, то начальный цикл у всех чемпионских команд занимал от пяти до семи лет, прежде чем они выходили на нужный уровень.

Проще всего к 2024 году прибавить семь лет и получится 2031 год. Я бы сказал, что мы добьёмся успеха не раньше 2030-го. Причём срок в семь лет относится к командам, которые и раньше были вполне конкурентоспособными. А мы стартуем, отставая на шаг назад в области силовых установок, где действительно всё нужно было начинать с нуля.

В общем, мы понимаем всю огромную сложность стоящих задач. Но в Audi нам полностью доверяют, и наше дело – доказать, что нам по силам эти задачи решить».

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