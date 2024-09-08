«Но он схватился за яйца...» Звездный супертяж рассказал, как потряс Усика

Getty Images/Global Images Украина. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа вспомнил поединок против украинского боксера Александра Усика, который владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO.

«Был ли бой со мной тяжелее для Усика, чем его два поединка с Джошуа? Не уверен в этом. Я точно уверен, что потряс его ударом по корпусу, но он схватился за яйца.

Но это было в прошлом. Сейчас я совсем другой боксер, я стал лучше. Теперь я готов выйти и защищать свой чемпионский пояс», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua