Майами. Додан, заменившая Костюк в основной сетке, вышла в третий раунд и встретится с Гауфф

Результаты матчей пятницы на турнире WTA 1000 в Соединённых Штатах

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анастасия Павлюченкова (-, 21) — Шелби Роджерс (США, SR) 6:2, 6:1

Екатерина Александрова (-, 14) — Донна Векич (Хорватия) 6:3, 6:4

Эмма Наварро (США, 20) — Сторм Хантер (Австралия, Q) 6:4, 6:3

Коко Гауфф (США, 3) — Надя Подороска (Аргентина, Q) 6:1, 6:2

Осеан Додан (Франция, LL) — Аранча Рус (Нидерланды) 6:4, 3:6, 6:3

Осеан Додан (№84) второй раз в карьере сыграет в третьем раунде на турнире WTA 1000. В 2017 году француженка дошла до этой стадии в Мадриде (сетка на 64 теннисистки). Напомним, что Додан заменила в основной сетке украинку Марту Костюк, которая снялась с турнира в Майами из-за болезни.

Дальше Осеан встретится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф. Ранее француженка семь раз играла с теннисистками, входящими в топ-10, и одержала одну победу. В 2017 году Додан смогла обыграть Доминику Цибулкову (№5) на турнире в Мадриде.

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