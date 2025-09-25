Янник Синнер – о старте на турнире в Пекине: “Сейчас я чувствую себя прекрасно и физически, и ментально, что самое важное”

Итальянский теннисист прокомментировал победу в первом круге соревнований в Китае



О противостоянии с Марином Чиличем

“Играть с ним всегда сложно, его уровень очень, очень высок. Я недавно тренировался с ним в Нью-Йорке, так что это было совсем недавно. Огромное, огромное уважение к нему. Мне удалось сделать брейк довольно рано, что дало мне уверенность продолжать. Конечно, я очень-очень рад. Посмотрим, что будет в следующем раунде”.

О своих эмоциях от первого матча после US Open

“Я был очень взволнован вернуться и снова играть официальные матчи. Мы проделали большую работу, чтобы снова оказаться в этой позиции. Я очень счастлив. Мне не хватало соревнований. Да, конечно, ты нервничаешь. У тебя есть сомнения. Это нормально. Каждый день так бывает. Но в то же время ты должен быть вдохновлен снова выходить на корт. Сейчас я чувствую себя прекрасно и физически, и ментально, что самое важное. Чем дольше длится матч, тем больше расслабляешься. И тело, и ум сегодня работали хорошо”.

О статусе первой ракетки мира и соперничестве с Карлосом Алькарасом

“Я не думаю, что то, что Карлос поднялся на первую строчку, снимает или добавляет давление. Сезон сложился так, как он сложился. Да, мы поделили титулы на “мейджорах”, но у нас были совершенно разные сезоны. Я очень, очень доволен тем сезоном, который я провел или еще провожу, ведь это было действительно выдающееся достижение с моей стороны. Но Карлос выиграл так много титулов в этом году. Да, он заслуживает быть на первой строчке. Все просто. Он сыграл больше турниров, и все они у него получились очень хорошо. Если он побеждал или показывал отличные результаты, он заслуживает быть первым. Что произойдет на Итоговом турнире – то и произойдет. Да, сезон еще не закончился. У нас еще есть этот турнир. Есть Шанхай, Париж – тоже большие турниры. Турин, Кубок Дэвиса… Еще много важных турниров впереди. Конечно, самые главные соревнования, турниры Grand Slam, уже позади, и мы с ним разделили титулы. Все, что я могу сказать: я очень доволен сезоном, который провел. Рейтинг приходит и уходит, так что посмотрим”.

Во втором круге турнира в Пекине Янник Синнер встретится с “квалифаером” Теренсом Атманом.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua