Джанкарло Физикелла: Я бы поставил на Норриса

Бывший гонщик Формулы 1 Джанкарло Физикелла считает, что титул в этом году выиграет Ландо Норрис, уступающий Оскару Пиастри 25 очков за семь этапов до конца сезона.

Джанкардо Физикелла: «Борьба в этом году очень напряжённая. Ландо Норрис не избежал подъёмов и спадов, а Оскар Пиастри был стабильнее в квалификации и отлично контролировал ситуацию в гонках.

В Баку я, пожалуй, впервые увидел Пиастри под прессингом. И он начал ошибаться – на тренировке, в квалификации, а в гонке сначала допустил фальстарт, потом врезался в стену.

Ситуация сложная. У Пиастри сейчас больше очков. Они оба – хорошие гонщики, прогноз сделать сложно, но я бы выбрал Норриса, поскольку он опытнее Пиастри. Для него крайне важно использовать этот шанс, а Пиастри, я уверен, в будущем сможет выиграть ещё несколько титулов. Я бы поставил на Норриса».

