Кривбас исключен из Кубка Украины за нарушение

Скандальное решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) относительно матча 1/16 финала Кубка Украины, который состоялся 17 сентября между командами Чернигов и Кривбас. Этот поединок завершился победой криворожской команды в серии послематчевых пенальти, но, как выяснилось позже, матч не должен был быть засчитан. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Причиной для аннулирования результата стало грубое нарушение регламента турнира — превышение лимита на количество легионеров. В момент игры на поле одновременно находились более семи иностранных футболистов в составе Кривбаса, что нарушает правила Кубка Украины. Напоминаем, что согласно регламенту турнира, каждая команда может использовать на поле не более семи легионеров одновременно.

Именно из-за этого нарушения матч был признан техническим поражением для Кривбаса с итоговым счетом 0:3 в пользу Чернигова. Это решение стало неожиданным для игроков и болельщиков криворожского клуба, ведь в ходе игры они продемонстрировали достойный уровень игры и выиграли в сериях пенальти. Однако нарушение правил не оставило шансов на сохранение результата.

Теперь Чернигов, который в итоге получил техническую победу, автоматически проходит в следующий этап турнира и отправляется в 1/8 финала. Следующий этап турнира решится уже в ближайшую пятницу, 26 сентября, когда состоится жеребьевка, которая определит, кто станет соперником Чернигова в следующем раунде.

Это решение, безусловно, стало ударом для криворожской команды и её болельщиков, ведь команда была близка к победе. Однако справедливость и соблюдение правил остаются важнейшими принципами в спортивных соревнованиях. Кривбас, несмотря на свою победу в самой игре, теперь будет вынужден покинуть турнир, что стало важным уроком для всех команд, участвующих в Кубке Украины.

