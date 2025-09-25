Петар Мичин отказался продлить контракт с Зарей

Сербский полузащитник Петар Мичин, выступающий за луганскую Зарю, отказался от предложения клуба продлить контракт. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский на своем YouTube-канале ВЗБІРНА. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По данным источников, именно из-за этого Мичин пропустил последний матч своей команды против донецкого Шахтера (1:0) в рамках Украинской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне он успел забить один гол в шести матчах за Зарю во всех турнирах. Согласно информации с Transfermarkt, действующий контракт серба с луганским клубом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Заря продолжает свои выступления в чемпионате, и уже 27 сентября сыграет с Оболонью в рамках 7-го тура УПЛ. Матч пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

