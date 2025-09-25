Скончался боксер Эрнест Акуши после нокаута в бою

27-летний боксер из Ганы Эрнест Акуши, который оказался жертвой тяжелого нокаута в поединке с Джейкобом Диксоном, скончался через 11 дней после трагического боя. Инцидент произошел 12 сентября в столице Ганы, Аккре, где состоялся восьмираундовый поединок между двумя спортсменами. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В последнем раунде Диксон нанес Акуши серию мощных ударов, после которых бой был остановлен техническим нокаутом. Сразу после завершения поединка Эрнест пожаловался на плохое самочувствие, а спустя несколько дней, в ночь с 22 на 23 сентября, он потерял сознание и больше не пришел в себя.

Это был всего лишь второй проигрыш в карьере ганского боксера. Первое поражение он потерпел в мае, когда уступил Джонатану Тетте. Эрнест дебютировал на профессиональном уровне в 2019 году и успел завоевать признание как один из перспективных боксеров своей страны.

Президент WBC Маурисио Сулейман выразил соболезнования семье и друзьям Эрнеста, отметив, что эта утрата является невосполнимой для всего боксерского мира.

Напоминаем, мы также писали о том, что УАФ мешает расследованию дела Мудрика.