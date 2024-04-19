Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри рассказал о своих эмоциях в случае победы над чемпионом мира WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком, а также вероятного поражения в поединке с украинцем, который запланирован на 18 мая.

«Когда я стану абсолютным [чемпионом], то я не изменюсь. Я по-прежнему буду тем же старым Джи, я по-прежнему буду водить Land Cruiser по Моркамбу, я по-прежнему буду ездить в Aldi. Что еще может сделать мужчина?

У меня миллион долларов в банке, замечательная жена, куча детей. У меня есть собаки, красивые машины, украшения, одежда. У меня есть награды, есть слава, есть состояние. Люди вдохновляются мной – я спас миллионы людей от самоубийства.

Я написал три книги, работал в WWE, пел с Робби Уильямсом, написал песню Sweet Caroline. Я сделал популярные документальные фильмы для ITV и для Netflix. Я был двукратным непобежденным чемпионом в супертяжелом весе и за это время завоевал 23 пояса.

Если я приду туда, и меня вышибут через две минуты, это будет типа: «Ну ладно. Большое спасибо и спокойной ночи. Да благословит вас Бог. Увидимся в октябре», – заявил Фьюри.

Ранее Даниель Дюбуа дал совет Фьюри на бой с Усиком.

sport.ua