В історії Суперліги був лише один тріпл-дабл у плей-оф. Ерік Бун міг повторити це крутезне досягнення

Американський легіонер «Черкаських Мавп» Ерік Бун у першому матчі бронзової серії Суперліги проти «Київ-Баскета» (який його команда програла 99:101 в другому овертаймі) міг оформити лише другий в історії нашого чемпіонату тріпл-дабл у плей-оф.

В активі Еріка Буна 25 очок, 12 асистів та 9 підбирань. До тріпл-даблу йому не вистачило всього одного підбирання.

Це міг бути чотирнадцятий тріпл-дабл у Суперлізі та перший матч із «три по десять» в чемпіонаті України з січня 2022 року, коли Ді Джей Купер із «Дніпра» набрав 10+11+10 у матчі якраз проти «Черкаських Мавп».

А також лише другий тріпл-дабл в історії плей-оф Суперліги. Перший такий у сезоні-2014/15 оформив Рамон Мур із «Хіміка». В матчі з «Дніпром», у останньому матчі золотої серії, він набрав 10 очок, 11 асистів та 10 підбирань.

У Еріка були всі шанси дозбирати тріпл-дабл, однак він завершив зустріч достроково в другому овертаймі через перебір фолів.

Фото: ФБУ

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