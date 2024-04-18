Байнум ще може побити рекорд результативності плей-оф Суперліги. Він досі випереджає графік Калпеппера

Навіть після поразки «Київ-Баскета» від «Рівного» у півфіналі сезону Суперліги лідер «бджіл» Брентлі Байнум залишається найкращим бомбардиром поточного розіграшу плей-оф.

Його гандикап від переслідувачів величезний як в абсолютних цифрах (142 очки за п’ять матчів, єдиний інший баскетболіст, що подолав позначку у 100 – Андрій Агафонов з «Черкаських Мавп», у якого 106 балів за ті ж п’ять поєдинків), так і у середніх (28,4 очка в середньому за матч, Максим Нікітін з «Запоріжжя» та Ілля Кабацюра з «Говерли» мають по 23 і ділять друге місце).

Ба більше – Байнум продовжує йти з випередженням графіку Ренді Калпеппера, який провів найрезультативніший плей-оф у новітній історії Суперліги. У сезоні-2011/12 американський захисник «Ферро-ЗНТУ» набирав в середньому рівно 28 очок за матч і привів свою команду до бронзових нагород.

Від покращення досягнення Ренді американського форварда «КБ» відділяють два чи три якісних поєдинки бронзового протистояння – у залежності від того, скільки матчів знадобиться командам Артема Сліпенчука та Дмитра Забірченка для того, щоб визначити, хто є третьою силою чемпіонату.

Зважаючи, що у двох матчах регулярного чемпіонату проти «Мавп» Брентлі набирав в середньому 29 очок – і свій найкращий скорерський перформанс сезону видав якраз проти черкаської команди, відвантаживши їй 40 пунктів у грудневому баблі Суперліги, – це не має ставати для нього серйозною проблемою.

Побачимо новий рекорд, як вважаєте? 👇

Фото: ФБУ

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