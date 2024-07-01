Пол Джордж подпишет четырехлетний контракт с Филадельфией на сумму 212 млн долларов

34-летний форвард покинул Лос-Анджелес Клипперс в статусе неограниченно свободного агента

Звездный форвард Пол Джордж договорился о максимальном четырехлетнем контракте с Филадельфией на сумму 212 миллионов долларов.

В НБА Пол Джордж выступает с 2010 года. Семь сезонов форвард провел в составе Индианы, два — за Оклахому, а с 2019 года выступал за Лос-Анджелес Клипперс.

Ранее 34-летний игрок покинул Лос-Анджелес Клипперс в статусе неограниченно свободного агента. В минувшем сезоне Джордж отыграл за Клипперс 74 поединка в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 22,6 очка, 5,2 подбора и 3,5 ассиста.

В регулярке прошлого сезона Филадельфия заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-ин Сиксерс обыграли Майами, но в плей-офф выбыли в первом же раунде по итогам шести-матчевой серии с Нью-Йорк Никс.

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