Матчи Суперлиги FAVBET будут проводиться во всех городах, кроме Кривого Рога, а в Запорожье они будут играться без зрителей

Чемпионат стартует в четверг, 3 октября, двумя матчами в Киеве

Появилась официальная информация о городах, которые будут принимать матчи баскетбольной Суперлиги FAVBET-2024/25, а также о допуске болельщиков на трибуны.

Поединки чемпионата будет проходить почти во всех городах, клубы которых представлены в элитном дивизионе, кроме Кривого Рога. При этом в Запорожье из соображения безопасности матчи будут проводиться без зрителей. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский:

«В Киеве игры будут проходить со зрителями, а в Запорожье игры будут без зрителей, ведь ситуация в этом городе сейчас тяжелая. Там есть убежища, поэтому участники матча смогут туда спуститься в случае необходимости, но со зрителями в Запорожье это, к сожалению, невозможно. В других городах матчи будут проходить со зрителями. Матчи не будут играть только в Кривом Роге, но все остальные участники чемпионата будут принимать туры Суперлиги».

Напомним, Суперлиги FAVBET-2024/25 по баскетболу должна была официально стартовать в среду, 2 октября, однако из-за снятия с турнира одесской БИПА в календаре произошли изменения, и старт был перенесен на 3 октября.

В первой игровой группе сыграют Киев-Баскет, Старый Луцк, Прикарпатье-Говерла и БК Ровно. Команды проведут четыре матча в Киеве в «Венето-Спорт» 3 и 4 октября. Черкасские Мавпы, которые изначально должны были выступить в киевском бабле, отправятся в Запорожье. Там команда встретится с Днепром, Кривбассом и Запорожьем. Поединки запорожского бабла пройдут 5-6 октября.

В прошлом сезоне победителем Суперлиги стал Днепр, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

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