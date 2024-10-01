Расследование связей ультраса Интера и Милана с мафией ставит под угрозу автономию миланских клубов

Ситуация набирает обороты

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Скандал, разгоревшийся вокруг ультрас "Интера" и "Милана", приобретает все большие масштабы. После ареста нескольких лидеров фан-движений, которых подозревают в связях с мафиозными кланами и контроле над бизнесом на стадионе "Сан-Сиро", под угрозу поставлена репутация и даже автономия самих клубов.

Итальянские СМИ сообщают, что если руководство "Интера" и "Милана" не сможет доказать, что полностью разорвало все связи с арестованными ультрас, клубы могут быть переданы под контроль независимой стороны.

Напомним, что правоохранители выяснили, что ультрас оказывали давление на руководство клубов, в частности, требовали билеты на матчи и влияли на трансферную политику.

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