Ф3: Уго Угочукву выступит за Prema Racing

17-летний американец Уго Угочукву в следующем сезоне выступит за Prema Racing.

После успешной карьеры в картинге, участник молодёжной программы McLaren в 2022-м занял третье место в британской Формуле 4. В 2023-м в составе Prema он выиграл титул в Евро-4, занял второе место в итальянской Формуле 4 и третье место в чемпионате Формулы 4 ОАЭ. В этом году вновь выступал за Prema в серии FRECA, а в 2025-м продолжит карьеру в Формуле 3.

Уго Угочукву: ««Я очень рад объявить, что d 2025-м буду выступать за Prema в Формуле 3. Мы с командой отлично взаимодействуем, что делает работу на трассе и за её пределами действительно приятной. Мы провели два успешных сезона, я с нетерпением жду продолжения. Уверен, это у нас будет хороший год».

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