Видео: Кристиан Хорнер за рулём RB8 в Гудвуде

В июле 2024 года Кристиан Хорнер принял участие в Фестивале скорости в Гудвуде. Руководитель Red Bull Racing сел за руль машины Формулы 1 RB8 2012 года, заменив Себастьяна Феттеля.

«Степень моего уважения к гонщикам Формулы 1 после сегодняшнего дня стала неизмеримо выше, ведь за рулём RB8 мне было просто страшно! – комментировал летом Кристиан Хорнер полученный опыт. – Я вообще не понимаю, как они, например, ездят на этих машинах по такой трассе, как Монако. Эдриан Ньюи, разрабатывая свои творения, вообще не оставляет гонщикам в кокпите свободного пространства. Даже не могу представить, как там помещался Марк Уэббер».

Сегодня пресс-служба Red Bull Racing выпустила короткометражный фильм о подготовке Кристиана Хорнера к Гудвуду и о его участии в самих заездах.

Интересно, что ролик был опубликован именно в тот день, когда Льюис Хэмилтон впервые сел за руль Ferrari. Совпадение это или желание команды из Милтон-Кинса отвлечь часть внимания на себя, остаётся только догадываться.

Источник