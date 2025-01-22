Бен Шелтон – после выхода в полуфинал Australian Open: “Не знаю, можно ли назвать меня шоуменом, Монфис в этом лучший”

Американский теннисист Бен Шелтон поделился своими эмоциями после победы над итальянцем Лоренцо Сонего в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии



О своем втором полуфинале Grand Slam в карьере

“Я очень рад. Если честно, не думаю, что ожидал такого, когда начинал карьеру. В детстве, когда я прекратил играть в футбол, я всегда был немного тяжелым. Не толстым, но будто носил с собой лишний вес. Мне всегда было сложно физически. Когда матч затягивался, у меня начинались судороги или просто не хватало энергии. Для меня сейчас очень особенным является то, что я могу выдерживать физическую нагрузку пятисетовых матчей. Я видел статистику, кажется, когда на 9 “мэйджорах”, на которых я попадал в основу, у меня 24 победы и 8 поражений. Играть на крупных турнирах и демонстрировать лучший теннис именно на них – это что-то очень особенное для меня.”

О том, что перенял эстафету теннисного шоумена от Гаэля Монфиса

“Не знаю, можно ли меня назвать шоуменом. Я точно стараюсь быть более сосредоточенным на корте. Я люблю быть на корте, испытываю страсть к игре, и эта энергия порой прорывается наружу. Но если говорить о шоуменах, то Гаэль здесь лучший. Он всегда им будет. Я вижу себя немного иначе. Стараюсь не замечать того, что происходит вне корта, и быть максимально сконцентрированным от начала до конца.”

О тактике в полуфинале против Янника Синнера

“Как я буду адаптировать свою агрессивную игру – это вопрос просчитанного риска. Нужно выбирать моменты, оставаясь уверенным в тех элементах, которым ты доверяешь. Не думаю, что я буду играть «на красной линии». Если говорить об игре на задней линии, то на этом турнире я был немного консервативным, готовым к длительным розыгрышам. В полуфинале, видимо, придется добавить агрессии. Это может быть более активная игра, например, принимать мяч чуть раньше, чаще выходить к сетке после подачи, входить в корт после первого мяча, вместо того, чтобы пробивать 5-6 форхендов подряд. Я ищу способы сделать так, чтобы соперники чувствовали себя некомфортно, но при этом и не играть на грани и просто пробивать остро.”

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