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Футбол

Шахтер на матч с Брестом оставил несколько мест на стадионе пустыми. Клуб объяснил зачем

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Шахтер на матч с Брестом оставил несколько мест на стадионе пустыми. Клуб объяснил зачем

Фото: ФК Шахтар Донецьк

    • "Шахтер" на матч с"Брестом" оставил несколько мест на стадионе пустыми.

    По словам украинского клуба, этот жест посвящен 10 погибшим представителям ультрас "Шахтера", которые защищали Украину.

    Более того, клуб продолжит эту традицию и на 10 мест нельзя будет купить билеты на матч.

    "Этот жест является символом того, что мы всегда будем помнить своих преданных фанатов, их поддержку, мужество и героизм. Они навсегда останутся частью семьи "Шахтера". И уже никто и никогда не сможет занять их места на фанатской трибуне", – сказал "Шахтер".

    "Шахтер" сыграет с "Брестом" в 19:45 по киевскому времени. К матчу украинский клуб занимает 28-е место с 4-мя набранными баллами. "Брест" – девятый с 13-ю баллами.

    Аудиотрансляция:

    www.ua-football.com

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