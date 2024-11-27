Гол+пас Эбрахама приносят третью подряд победу в турнире. Слован – Милан 2:3. Обзор матча и видео голов

Россонери пришли в себя после провального старта

Фото – Christian Hofer / Getty Images

В середине первого тайма соперники обменялись голами и лишь на 68-й минуте "дьяволы" вышли вперед. Ломбардийцы гораздо активнее атаковали (удары 15-6, в створ 5-3). Украинский полузащитник хозяев Даниил Игнатенко появился на поле на экваторе второй половины встречи.

"Короли Братиславы" занимают 35-е место (0 очков). 11 декабря "ястребы" полетят в столицу Испании к "Атлетико". Итальянский гранд поднимается на 14-ю строчку (9 баллов). В следующем поединке подопечные Фонсеки будут принимать "Црвену Звезду".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Братислава. Тегельне поле

Слован – Милан 2:3

Голы: Барсегян, 24, Марчелли, 88 – Пулишич, 21, Леау, 68, Эбрахам, 71

Удаление: Толич, 90 (Слован)

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