Алвес вышел из тюрьмы под залог

Осужденный за изнасилование бывший игрок Барселоны Дани Алвес нашел один миллион евро для внесения залога.

Об этом сообщает Marca.

Эксфутболист вышел из в' тюрьмы после почти 14 месяцев, проведенных под стражей. Сообщалось, что бразилец может взять кредит в один миллион евро.

Кроме того, Алвес сдал два своих паспорта, бразильский и испанский, из-за своей защиты. Бывший футболист не будет иметь права покидать территорию Испании. Также ему запрещено приближаться к потерпевшей. Отмечается, что бразилец будет обязан еженедельно появляться в суде.

Напомним, что счета Данные заблокированы из-за судейских процессов в Бразилии с бывшей женой, а деньги, которые ему оставил отец Неймара, бывший игрок сборной Бразилии частично выплатил девушке в качестве моральной компенсации.

В феврале суд Барселоны признал 40-летнего Алвеса виновным в сексуальном насилии и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить жертве 150 тысяч евро компенсации.

Как известно, во время судебных заседаний бразилец предоставил пять разных версий инкриминируемых ему преступлений. Также он настаивал на том, что находился в состоянии алкогольного опьянения. После объявления приговора Барселона сначала лишила Алвеса статуса легенды клуба, однако уже впоследствии вернула его эксфутболисту.

В каталонском клубе бразилец играл с 2008 до 2016 и с 2021 по 2022 год и 6 раз становился чемпионом Испании, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубка УЕФА.

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