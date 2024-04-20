Примера. Атлетик — Гранада 1:1. Карт-бланш для Жироны

Баски оступились там, где не имели права

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"Атлетик" не одолел "Гранаду" в матче, в котором соперник ни разу не пробил в створ ворот.

Единственный гол гостям внезапно помог забить Иньяки Уильямс, головой "замкнувший" навес с правого фланга.

В остальном "Гранада" играла в глубокой обороне, лишь изредка выбегая к воротам Симона, и ее моменты ни в какое сравнение не шли с тем, что имели баски — особенно в первом тайме.

Горка Гурусета сравнял счет в массированной атаке, это так, но были ведь еще шансы Нико Уильямса, Ойана Сансета, да и сам Гурусета уже бежал праздновать дубль, когда Иньяси Микель вынес мяч с линии ворот.

Почему баски не победили? Думается, из-за спада во втором тайме. Скорости Бильбао упали, и это позволило "Гранаде" адаптироваться и выстоять.

В таблице ничья не помогла южанам — они все еще 19-е с 18 очками. До спасения от вылета еще 10. Тем временем "Атлетик" набрал 58 баллов и отстает от зоны ЛЧ на 3 очка, а от "Жироны" — на целых 7. Если каталонцы завтра победят "Кадис", они сделают огромный шаг к дебюту в ЛЧ.

32-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" — "Гранада" — 1:1

Голы: Гурусета, 24 — Уильямс, 6 (автогол)

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес (Йерай, 46), Берчиче (Лекуэ, 70) — де Галларета, Унаи Гомес (Эррера, 63) — Уильямс, Сансет (Беренгер, 63), Нико Уильямс — Гурусета (Рауль Гарсия, 83)

"Гранада": Баталья — Мендес, Рубио, Микель, Нева (Корбяну, 90+1) — Пуэртас (Узуни, 65), Серхио Руис, Гумбау, Юзвяк (Мауасса, 80) — Вильяр (Рикард Санчес, 46), Бойе (Аресо, 80)

Предупреждения: Паредес, 4, де Маркос, 27, Сансет, 38 — Пуэртас, 47, Мендес, 66

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