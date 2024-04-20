Берра: Слой битума сделал мокрую трассу более скользкой

Главный инженер Pirelli Симоне Берра подвёл итоги пятничной тренировки и квалификации к спринту в Шанхае, оценив эффективность всех трёх составов сликов и промежуточных шин.

Симоне Берра: «Очень интересный день для зрителей и всех, кто работает в спорте. На протяжении всего дня погода постоянно менялась, благодаря чему мы увидели в деле четыре из пяти составов, доступных командам в этот уик-энд.

Если говорить о сликах, то первоначальный анализ показывает, что все три состава могут сыграть свою роль в оставшихся сессиях уик-энда. Medium очевидно подходит для завтрашнего спринта и воскресной гонки. Состав Soft, возможно, тоже является подходящим вариантом для спринта, особенно если в субботу утром будет более прохладная погода, чем в сегодняшней тренировке. По логике вещей состав Hard больше подходит для воскресной гонки.

В целом, условия на трассе менялись очень быстро на протяжении всего дня. Вопреки ожиданиям мы не увидели гранулирование шин, тогда как слики были подвержены достаточно серьёзной деградации, но ещё слишком рано делать выводы о возможных стратегиях. В спринте команды смогут протестировать поведение шин на длинной серии кругов.

Дождь в финале означал, что мы увидели в деле промежуточные шины, которые вели себя хорошо, несмотря на необычный асфальт шанхайской трассы. Фактически, дополнительный слой битума, нанесённый за последние месяцы, сделал трассу более скользкой во время дождя, став испытанием мастерства гонщиков.

В результате мы увидели очень зрелищную квалификацию перед спринтом. Думаю, она понравилась всем, включая гонщиков!»

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