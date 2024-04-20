Ницца разгромила Лорьян в 30 туре Лиги 1

Ницца разобралась с Лорианом в 30 туре чемпионата Франции

Ницца дома обыграла Лорьян в 30 туре французской Лиги 1 по футболу сезона-2023/24

>

Матч завершился со счетом 3:0.

Пока Ницца в турнирной таблице чемпионата идет на пятой строчке с 47 очками в активе, а Лорьян занимает 17 место (26 баллов).

Чемпионат Франции по футболу – Лига 1 30 тур, 19 апреля

Ницца– Лорьян 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 22 Сансон, 2:0 — 53 Бога, 3:0 — 89 Гессон

Накануне Ницца сыграла вничью с Реймсом, а Лорьян уступил Монпелье.

Раньше мы сообщали, что стали известны все участники полуфиналов Лиги конференций и

champion.com.ua