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Футбол

В следующем сезоне Лиги чемпионов может быть шесть итальянских команд

Рейтинг УЕФА Италии повысился

В следующем сезоне Лиги чемпионов может быть шесть итальянских команд

DAZN

    • Италия гарантировала себе пять мест в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон.

    Это стало возможным благодаря успешным выступлениям "Аталанты", "Ромы" и "Фиорентины" в европейских соревнованиях. Выход этих команд в полуфинал Лиги Европы и Лиги конференций соответственно существенно поднял рейтинг УЕФА Италии, что гарантировало им дополнительное место в Лиге чемпионов.

    В ЛЧ в следующем сезоне можно увидеть шесть команд Серии А, потому что каждый, кто выиграет Лигу Европы, также получает автоматический доступ к турниру.

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    • Но, если "Рома" или "Аталанта" поднимут трофей Лиги Европы и финишируют четвертыми в Серии А, то в Лиге чемпионов будет лишь пять итальянских команд.

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