«Динамо» интересуется хорватом Крижманичем

Киевское «Динамо» проявляет интерес к центральному защитнику хорватской «Горицы» — 25-летнему Крешимиру Крижманичу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0». Украинский клуб уже давно следит за футболистом, ещё со времён, когда команду возглавлял Мирча Луческу. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По информации источника, Крижманич рассматривается как потенциальное усиление оборонительной линии. Он универсален: может играть как в центре защиты, так и на левом фланге, что делает его особенно ценным с точки зрения тактической гибкости.

Прошлый сезон для хорвата выдался насыщенным: он провёл 35 матчей за клуб и успел записать на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Такие показатели подтверждают его активность не только в обороне, но и при стандартных положениях или подключениях в атаку.

Пока стороны официально не комментируют возможный переход, но интерес со стороны «Динамо» может перерасти в переговоры уже в ближайшее трансферное окно. Учитывая стремление клуба укрепить состав перед еврокубками, подписание опытного и универсального защитника может стать своевременным шагом.

Напомним, мы также писали о том, что Бенфика арендовала хавбека у Астон Виллы.