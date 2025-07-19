Антонелли: Выступать в Ф1 – как плавать в море с акулами

Кими Антонелли, в этом году дебютировавший в Формуле 1 в составе Mercedes в возрасте 18 лет, считается очень талантливым гонщиком, что он уже отчасти подтвердил, поднявшись на подиум в Канаде. Юный итальянец не скрывает, что мечтает стать первым представителем своей страны после Альберто Аскари, кому удастся стать чемпионом мира.

«Выступать в Формуле 1 – словно плавать в море, полном акул, – заявил Кими в интервью миланскому журналу Sette, подводя итоги первой половины своего дебютного сезона. – Вы можете угодить в ловушку и вас моментально съедят. Я это осознал в Имоле. Там я понял, насколько важно найти время, чтобы побыть наедине с самим собой. Бывают такие моменты, когда я один в моторхоуме, в тихом месте, где я могу от всего отключиться…»

Также в этом интервью он рассказал и о личной жизни, в том числе о своей подруге, чешской картингистке Элишке Бабичковой, чемпионке Италии 2023 года: «Она знает мой мир, знает, как много времени отнимает работа, и понимает, что чем-то приходится жертвовать. Когда она приезжает на автодром, чтобы посмотреть гонку с моим участием, для меня это отличная поддержка…»

Говоря о своих кумирах, Антонелли начал с итальянского теннисиста Янника Синнера, недавнего победителя турнира в Уимблдоне: «Мне бы хотелось с ним познакомиться. Впечатляет его психологическая подготовка, что проявляется по время матчей, особенно когда не всё идёт хорошо. Сколько раз ему удавалось добиваться перелома в подобных ситуациях?..»

Из героев Формулы 1 прошлых лет Кими прежде всего назвал Айртона Сенну: «Я бы спросил у него, как ему удавалось преодолевать страх аварий и ехать ещё быстрее. Ведь когда ты попадаешь в аварию, становится страшновато. Но мы, гонщики, об этом не думаем, к этому привыкаешь».

Разумеется, Валентино Росси, знаменитый итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира, тоже входит в число тех, на кого равняется Антонелли: «Мне бы хотелось обладать такой, как у него, способностью окружать себя правильными людьми и выделять наиболее важных, кто может помочь добиваться максимально возможных результатов на трассе».

Хотя Кими Антонелли только 18 лет, у него есть вполне чёткое представление о том, к чему надо стремиться: «Я знаю, что последним итальянским чемпионом в Формуле 1 был Аскари. Смогу ли я стать следующим? Такова моя цель. Подняться на подиум в Канаде было здорово, но, если честно, при этом я был немного расстроен. Потому что наша машина позволяла бороться за победу, и гонку выиграл Джордж Расселл, мой напарник по Mercedes. Хотя если бы я не допустил небольшую ошибку в квалификации…»

Источник