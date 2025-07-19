Лос-Кабос. Ковачевич победил десятую ракетку мира Рублева и сыграет в финале против Шаповалова

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP в Мексике



Лос-Кабос, Мексика • 14-19 июля • хард • $920,480

Действующий чемпион: Джордан Томпсон (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александар Ковачевич (США, 7) – Андрей Рублёв (-, 1) 3:6, 6:4, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 3) – Адам Уолтон (США, 8) 6:2, 6:2

Александар Ковачевич второй раз сыграл против Андрея Рублева и второй раз его победил (их первая встреча состоялась в этом году в Монпелье). Для 26-летнего американца это первая победа против теннисиста топ-10 (сыграл 6-й такой матч) и он второй раз в карьере сыграет в финале турнира АТР. В начале февраля он уступил Феликсу Оже-Альяссиму в решающем матче соревнований в Монпелье.

Денис Шаповалов провел второй поединок против Адама Уолтона и одержал вторую победу. 26-летний канадец 10-й раз в карьере сыграет в финале турнира АТР и будет бороться за свой 5-й титул. В этом году Шаповалов стал чемпионом на соревнованиях в Далласе, где обыграл в финале Каспера Рууда.

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