Пекин. Синнер начал защиту титула, продлив беспроигрышную серию, Коболли отыграл матчбол на старте

Результаты матчей первого игрового дня на турнире ATP 500 в Китае

Пекин, Китай • 26 сентября – 2 октября • хард • $3,891,650

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Николас Ярри (Чили) 4:6, 6:3, 6:1

Иржи Легечка (Чехия) – Педро Мартинес (Испания) 7:6(4), 6:2

Флавио Коболли (Италия) – Александр Бублик (Казахстан, 8) 4:6, 6:1, 7:6(4)

Павел Котов (-, Q) – Чжоу И (Китай, WC) 1:6, 6:3, 7:5

Адриан Маннарино (Франция) – Лоренцо Сонего (Италия) 1:6, 6:2, 6:3

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:7(3), 6:2, 6:3

Янник Синнер сегодня выиграл 12-й матч подряд. Напомним, что в августе итальянец победил на “Мастерсе” в Цинциннати, а в начале этого месяца стал чемпионом на US Open.

Флавио Коболли впервые принимает участие в азиатской серии турниров и отыграл один матчбол в концовке решающего сета.

Таллон Грикспор взял реванш у Миомира Кецмановича за поражение в июле во втором круге Уимблдона и одержал вторую победу в трёх встречах с сербским теннисистом.

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