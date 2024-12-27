Рафаэль Надаль: “Конечно, я хочу наслаждаться временем с семьей и друзьями, но я понимаю, что в этой жизни важно иметь мотивацию и цели”

Испанец Рафаэль Надаль, завершивший свою профессиональную карьеру в прошлом месяце, рассказал о своих планах на будущее и ответил на вопрос о сотрудничестве с федерацией тенниса Саудовской Аравии



О планах после завершения карьеры

– Много лет назад мой отец спросил меня, мол, что я хочу делать после тенниса? Хочу ли я расслабиться и наслаждаться жизнью, или хочу продолжать работать и делать что-то? Я ответил, что нет, я не понимаю своей жизни без целей. Конечно, я хочу наслаждаться временем с семьей и друзьями. Это правда, что я много работал с очень раннего возраста, и теперь я хочу иметь время, чтобы наслаждаться жизнью. Но я понимаю, что в этой жизни важно иметь мотивацию, иметь цели.

Мне очень повезло иметь замечательную семью, замечательную команду вокруг себя, которая помогла подготовить мое будущее благодаря моей академии, а также через различные проекты, которые мы реализуем в моем фонде, когда помогаем многим, многим семьям. Я очень рад этому новому этапу своей жизни. Правда, говорить об этом еще рано, потому что я только месяц назад завершил карьеру, но я очень взволнован и сейчас занимаюсь организацией своего будущего.

О критике из-за участия в проектах в Саудовской Аравии

– Мы живем в свободном мире, и люди могут говорить о чем угодно. Но в какой-то степени важно, чтобы люди, выражая мнения, имели возможность посещать места и узнавать реальную картину. Мне повезло, что благодаря моему спорту я смог познакомиться с разными культурами, поэтому, наверное, у меня другое видение мира в целом, чем у людей, которым не посчастливилось побывать во всех этих местах по всему миру. И поэтому, поскольку я видел все реалии мира, я думаю, что смог увидеть вещи под другим углом зрения… Я воспринимаю критику, особенно когда кроме критики есть еще и уважение к другим людям. Если уважения нет, это совсем другая история. По опыту я вижу все эти места, такие как Дубай, где я был очень давно, Доха, Абу-Даби, Кувейт, и я вижу здесь возможность создать что-то прекрасное для людей, и я в восторге от этого.

Для меня это возможность, прежде всего, познать другую культуру. Во-вторых, популяризировать наш спорт в регионе, который активно развивается в этом направлении. Это регион, который в последние годы открывается для мира, поэтому моя цель и моя мотивация – донести теннис до новых поколений. Донести до них мысль, что спорт – это способ развиваться с позитивными ценностями. Это важный инструмент обучения во всех аспектах. Таким образом, мое послание и способ, которым я хочу, чтобы меня здесь запомнили, заключается в том, чтобы помочь новым поколениям больше играть в теннис.

Но я действительно в определенной степени знаю, когда я принимаю какое-то решение, что будет дальше происходить. Но в каком-то смысле я не очень беспокоюсь о том, достигну ли я здесь всего. В конце концов, речь идет об улучшении жизни, популяризации спорта в этой стране. Если я смогу улучшить это и привести больше детей в мир тенниса и в мир спорта, это и будет моя цель и моя мотивация. И если я не смогу этого достичь, то, конечно, я скажу себе: «Ладно, меня критиковали, и, возможно, они были правы». Но если я достигну своей цели, возможно, они будут неправы. Поэтому я не очень переживаю об этом. Я просто сосредотачиваюсь на том, чтобы делать все как можно лучше, сосредотачиваюсь на этом пути, а там посмотрим».



btu.org.ua