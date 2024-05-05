Ига Швёнтек: «Когда выигрываешь титул в таком напряженном финале, это делает победу еще более особенной»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу над Ариной Соболенко в финале турнира WTA 1000 в Мадриде

«Конечно, когда выигрываешь титул в таком напряженном финале, это делает победу еще более особенной. Тем более, учитывая насколько высокой была интенсивность игры. Каждое очко имело значение. Думаю, что в итоге у нас получилась отличная борьба. Я была рада разделить этот корт с ней, думаю, что и болельщикам этот матч понравился.

Я счастлива, что я сыграла в таком матче. Когда есть теннисистки, которые много работают над собой и стараются стать ещё сильнее, это тоже даёт тебе мотивацию работать самой ещё упорнее. Сегодняшний матч однозначно показал, что мы можем играть в отличный теннис под давлением. Если есть такая борьба, конечно, ты стремишься работать еще больше, ты не можешь опускать руки.

Я не знаю, насколько этот матч повлияет на мою уверенность именно на турнирах в Риме и на Ролан Гаррос. Я просто думаю, что в целом этот финал даст мне много мудрости и надежды. Что даже тогда, когда я не чувствую себя хорошо, я все равно могу побеждать топ-теннисисток. Если я смогу запомнить, что именно происходило в моей голове и как мне удалось все это преодолеть, конечно, это пригодится на турнирах в будущем», — поделилась своими эмоциями от матча Ига Швёнтек.

• Обзор финала Ига Швёнтек — Арина Соболенко в Мадриде (ВИДЕО)

btu.org.ua